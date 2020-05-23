Всего один бутерброд или маленькая порция чипсов резко снижают способность к концентрации.
Многие люди время от времени позволяют себе употреблять вредную еду, просто потому что это вкусно. Но в период самоизоляции из-за COVID-19 некоторые делают это чаще, чем раньше. Например, чтобы не тратить время на полноценный обед перекусывают бутербродами сидя перед монитором и выполняя работу или уроки. И это большая ошибка.
Учёные из Института клинической психологии США выяснили, что жирная еда тормозит мыслительные процессы. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие полсотни добровольцев. Они употребляли жирную пищу в разные промежутки времени и проходили обследование. Мыслительные процессы и способность концентрироваться после вредной еды снижалась на 11% в сравнение с контрольными замерами. При этом маркеры мозга показывали начало процесса воспаления клеток.
Эксперт также отметила, что жирная еда тормозит мыслительные процессы почти мгновенно и достаточно небольшой порции для ухудшения сосредоточенности.
Учёные призывают людей задуматься, стоит ли жертвовать полноценным приёмом пищи ради вредной и жирной еды. Ведь в условиях карантина это создаёт дополнительные риски для учеников и тех, кто работает дома.