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Жирная еда тормозит мыслительные процессы

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Жирная еда тормозит мыслительные процессы

Всего один бутерброд или маленькая порция чипсов резко снижают способность к концентрации.

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Жирная еда тормозит мыслительные процессы

Сегодня, 17:40

Всего один бутерброд или маленькая порция чипсов резко снижают способность к концентрации.

Многие люди время от времени позволяют себе употреблять вредную еду, просто потому что это вкусно. Но в период самоизоляции из-за COVID-19 некоторые делают это чаще, чем раньше. Например, чтобы не тратить время на полноценный обед перекусывают бутербродами сидя перед монитором и выполняя работу или уроки. И это большая ошибка.

Учёные из Института клинической психологии США выяснили, что жирная еда тормозит мыслительные процессы. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие полсотни добровольцев. Они употребляли жирную пищу в разные промежутки времени и проходили обследование. Мыслительные процессы и способность концентрироваться после вредной еды снижалась на 11% в сравнение с контрольными замерами. При этом маркеры мозга показывали начало процесса воспаления клеток.

«Большинство предыдущих работ, посвященных изучению причинно-следственного эффекта диеты, рассматривались в течение длительного периода времени. Примечательно, что мы смогли увидеть разницу после всего одного приёма жирной еды», — сказала Аннелиз Мэдисон, ведущий автор исследования Университета.

Эксперт также отметила, что жирная еда тормозит мыслительные процессы почти мгновенно и достаточно небольшой порции для ухудшения сосредоточенности.

Учёные призывают людей задуматься, стоит ли жертвовать полноценным приёмом пищи ради вредной и жирной еды. Ведь в условиях карантина это создаёт дополнительные риски для учеников и тех, кто работает дома.


Шура Альтшуль

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