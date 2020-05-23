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На стройплощадке в Мехико были найдены останки людей и мамонтов

Ученые мексиканского Национального института антропологии и истории обнаружили останки 60 мамонтов…

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На стройплощадке в Мехико были найдены останки людей и мамонтов

Сегодня, 10:30

Ученые мексиканского Национального института антропологии и истории обнаружили останки 60 мамонтов и 15 человеческих захоронений.

Аэропорт в Мехико стал настоящим кладезем древних открытий. На стройплощадке были найдены останки людей и мамонтов. Археологи обнаружили следы 60 мамонтов и 15 человеческих захоронений доиспанского периода. Об этом сообщили на официальном сайте Национального института антропологии и истории Мексики. Ученые рассказали, что останки мамонтов принадлежат к периоду плейстоцена, который подошел к концу 12 тысяч лет назад. Сам вид под названием Mamuthus Columbi был распространен в Северной Америке.

Ноябрь 2019 года натолкнул исследователей на любопытную находку: недалеко от аэропорта ученые наткнулись на ловушку для мамонтов. Ее возраст составлял 14,5 тысяч лет. Сообщалось, что животные могли погибнуть из-за попадания в болото, в результате чего и утонули.

Что до человеческих захоронений, то их отнесли к фермерам. Также удалось найти предметы утвари: глиняные статуэтки, горшки, миски. Министерство обороны Мексики, которое курирует строительство аэропорта не собирается начинать какую-либо перепланировку в этом месте. В дальнейшем в аэропорту планируется создать музей-заповедник для демонстрации подобных находок.

Стоит вспомнить, что в 2016-м году, в селе Тультепек, близ Мехико, были найдены окаменевшие кости мамонта. Произошло это во время прокладки дренажных труб.


Виталий Морозов

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