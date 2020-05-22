Ученые из Франции и Германии с помощью современных технологий оценили влияние COVID-19 на нейроны мозга.

Коронавирус может привести к болезни Альцгеймера. К примеру, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Баранова заявила, что зараженный не застрахован и от риска инсульта. Опыты, которые исследователи развернули с целью проанализировать влияние COVID-19, выявили влияние коронавируса на мозг человека. Специалисты под руководством профессора Дюссельдорфского университета Джая Гопалакришнана прибегли к использованию 3D-технологий, помогающих воссоздать органоид головного мозга.

На сайте bioRxiv появилась информация, согласно которой проникновение инфекции в мозг уничтожает нейроны, в результате чего внутри накапливаются поврежденные молекулы. Наблюдение позволило связать это с болезнью Альцгеймера.

«Мы использовали 3D-органоиды человеческого мозга в качестве экспериментальной системы для изучения COVID-19 и установили неожиданное воздействие SARS-CoV2 на нейроны человека, похожее на нейродегенерацию», - заявили исследователи из Германии и Франции.

Еще в разгар пандемии врачи из КНР установили возможность попадания вируса в периферические нервные клетки и даже внутрь тканей мозга. Эту научную находку подтверждает утрата обоняния в момент первичной стадии заражения. По мнению ученых, изменения, произошедшие из-за повреждения нервных клеток, в будущем могут пагубно влиять на состояние здоровья людей, связанного с мозговой активностью.

Виталий Морозов