Суперкомпьютер установил, что неандертальцы вымерли из-за жесткой конкуренции

Устройство IBS Aleph помогло исследователям из Южной Кореи выявить основную причину.

Ученым из центра физики в Южной Корее удалось узнать, каким образом неандертальцы перемещались по планете и что привело их к гибели вида. Суперкомпьютер IBS Aleph установил наиболее весомую причину исчезновения древних. Как показало исследование, опубликованное в статье журнала Quaternary Science Reviews, неандертальцы вымерли из-за жесткой конкуренции. Математические уравнения, предоставленные суперкомпьютером, придали тайне исчезновения предшественников современного человека вполне логичное объяснение.

Древний вид серьезно проигрывал homo sapiens в способах добывания пищи и необходимых ресурсов, что и привело к вымиранию, показал суперкомпьютер. Кроме того, неандертальцы в большей степени, чем конкуренты, были подвержены болезнетворным микробам и, как следствие, иммунитет оставлял желать лучшего. Примечательно, что гибель вида происходила именно в тот период, когда на землю обрушились климатические испытания.

Долгое время считали, что погодные сдвиги и скрещивание видов поставило точку в истории существовании неандертальцев. Однако теперь ясно: одна из краеугольных причин – ожесточенная борьба за выживание. Неандертальцы охотились, прибегая к весьма скудному оружию, выжидая добычу с копьем в засаде, тогда как кроманьонцы, по-видимому, задействовали различные капканы и ловушки.

Виталий Морозов