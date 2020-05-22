У Стены Плача археологи обнаружили три загадочные подземные камеры

От редактора

У Стены Плача археологи обнаружили три загадочные подземные камеры

 Помещения в Иерусалиме могут быть созданы во времена Римской империи, считают ученые.

Создан бионический глаз, позволяющий видеть в темноте

Мнение

Создан бионический глаз, позволяющий видеть в темноте

Ученые из Китая планируют добиться подключения устройства к визуальной системе человека.

Ученые из Пенсильвании установили, что 6 граммов специй делают пищу полезной

Мнение

Ученые из Пенсильвании установили, что 6 граммов специй делают пищу полезной

Результаты исследования были представлены после специального опыта, в ходе которого были проверены…

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Наука | Ученые из Пенсильвании установили, что 6 граммов специй делают пищу полезной

Ученые из Пенсильвании установили, что 6 граммов специй делают пищу полезной

Сегодня, 14:27

Результаты исследования были представлены после специального опыта, в ходе которого были проверены мужчины в возрасте от 40 до 65 лет.

Несмотря на противоречивость данных о специях, ученые из Пенсильвании установили, что в некоторых случаях подобные пищевые добавки имеют возможность снять воспаление у больных.  К тому же, при сбалансированном и гармоничном использовании в еде, специи могут помочь ряду людей с сердечным недугом. В качестве опыта специалисты выбрали 12 мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, имеющих лишний вес и некоторые признаками сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые проверяли состав их крови до и после приема пищи. В результате исследования было выявлено следующее: употребление пищи с повышенной концентрацией жиров и углеродов с добавлением 6 граммов таких специй, как базилик, лавровый лист, черный перец, кориандр и т.п., приводят к снижению воспалительных процессов и делают пищу полезной.

«Идеальный вариант – это переход на здоровое и сбалансированное питание, а также физическая активность для профилактики ожирения», - заявил исследователь Конни Роджерс.

Однако, он также добавил, что для «полезности» в еду стоит добавить немного специй и это, по словам Роджерса, поможет сделать питание более полезным.


Виталий Морозов

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Мутация в гене ALK является причиной худобы, установили ученые
Мутация в гене ALK является причиной худобы, установили ученые

Новое исследование показало, что ген поддерживает массу тела на низком уровне.

Выкидыш и отказ заводить ребенка повышает риски развития диабета II типа
Выкидыш и отказ заводить ребенка повышает риски развития диабета II типа

 Женщины, которые никогда не были беременны, больше подвержены риску развития заболевания.

Ученые изучили связь мозга с желудком и кишечником
Ученые изучили связь мозга с желудком и кишечником

Желудочная язва может объясняться наличием нейронных связей между ЖКТ и ЦНС, сообщают исследователи.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости