Ученые из Пенсильвании установили, что 6 граммов специй делают пищу полезной

Результаты исследования были представлены после специального опыта, в ходе которого были проверены мужчины в возрасте от 40 до 65 лет.

Несмотря на противоречивость данных о специях, ученые из Пенсильвании установили, что в некоторых случаях подобные пищевые добавки имеют возможность снять воспаление у больных. К тому же, при сбалансированном и гармоничном использовании в еде, специи могут помочь ряду людей с сердечным недугом. В качестве опыта специалисты выбрали 12 мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, имеющих лишний вес и некоторые признаками сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые проверяли состав их крови до и после приема пищи. В результате исследования было выявлено следующее: употребление пищи с повышенной концентрацией жиров и углеродов с добавлением 6 граммов таких специй, как базилик, лавровый лист, черный перец, кориандр и т.п., приводят к снижению воспалительных процессов и делают пищу полезной.

«Идеальный вариант – это переход на здоровое и сбалансированное питание, а также физическая активность для профилактики ожирения», - заявил исследователь Конни Роджерс.

Однако, он также добавил, что для «полезности» в еду стоит добавить немного специй и это, по словам Роджерса, поможет сделать питание более полезным.

Виталий Морозов