Мутация в гене ALK является причиной худобы, установили ученые

Новое исследование показало, что ген поддерживает массу тела на низком уровне.

Журнал Cell опубликовал новые данные, согласно которым мутация в гене ALK является причиной худобы у человека. Коллеги доктора Йозефа Пеннингера, который является директором Института естественных наук, провели генетический анализ 47,1 тысячи добровольцев с худым телосложением и людей со средним весом в возрасте от 20 до 44 лет. В группе худощавых граждан выявили мутацию в гене ALK. Место этого гена в науке пока еще не до конца изучено. Однако ученые уже уже установили, что ALK мутирует при нескольких видах рака и может быть причиной развития опухоли. В исследовании было задействовано более 50 000 человек.

Исследователи не обошли стороной и животных. Сотрудника института молекулярной биологии в Вене Майкл Ортофер, проводящий наблюдение, заметил, что грызуны тратили больше калорий, чем другие их сородичи, и именно эта особенность позволяла им сохранять привычный вес, несмотря на количество потребляемой пищи.

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Наша работы показывает, что ALK действует в головном мозге, где регулирует обмен веществ, интегрируя и контролируя расход энергии», - добавил Ортофер.

Ученые считают, что ген ALK производится в гипоталамусе – части мозга, известно также как паравентрикулярное ядро. На данный момент ученые планируют протестировать людей с избыточным весом, чтобы получить наиболее объективные данные.

Виталий Морозов