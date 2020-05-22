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Создан бионический глаз, позволяющий видеть в темноте

Сегодня, 10:41

Ученые из Китая планируют добиться подключения устройства к визуальной системе человека.

Создан бионический глаз, позволяющий видеть в темноте. Провода роботизированного творения имеют способность передавать визуальную информацию в компьютер. Благодаря чувствительности данное изобретение обгоняет диапазон возможностей человеческого глаза. Ученые из Гонконга утверждают, что бионическое устройство позволит различать предметы в темноте. Более того, изобретение может реагировать на внешние раздражители. Немалую важность представляет свет и окружающие условия.

Тем не менее, исследователям предстоит кропотливый труд для того, чтобы напрямую подсоединить протез к человеческому глазу. Устройство представляет собой трехмерную искусственную сетчатку, которая остро реагирует на чувствительные к свету нанопроводы. Нанопроволоки превосходят человеческий глаз, а бионика реагирует на волны длиной 800 нм, что позволяет работать на стыке визуального света и инфракрасного излучения. Искусственная сетчатка вмещает в себя 460 миллионов наноразмерных датчиков, что во многом превосходит характеристики человеческого глаза.


Виталий Морозов

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