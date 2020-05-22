Спортивные нагрузки улучшают кровоток к ключевым областям мозга, отвечающим за память.

Тема влияния фитнеса на состояние здоровья людей давно интересует ученых. Однако, несмотря на его очевидную пользу, механизм явления так и не раскрыт до конца. Разобравшись с этим вопросом, учёные получат возможность создавать комплексы упражнений, которые обеспечат максимальный положительный эффект на здоровье.

Учёные UT Southwestern из Далласа потратили год на изучение процессов мозга у пожилых людей во время аэробных нагрузок и выяснили, что фитнес улучшает состояние каждого второго больного Альцгеймером. Для участия в эксперименте пригласили 30 человек, возрастом от 60 лет, которые страдают Альцегеймером. Половина систематически занималась фитнесом в течение всего года, а оставшиеся участники только растяжкой. По итогам эксперимента 15 человек из первой группы улучшили состояние памяти в сравнение с некоторыми показателями второй группы.

Таким образом есть повод утверждать, что фитнес улучшает состояние каждого второго больного Альцгеймером из-за активизации кровотока в гиппокампе и передней части поясной коры, связанных с памятью, сообщил главный научный сотрудник в области нейровизуализации UT Southwestern Томас Бину в Журнале болезни Альцгеймера.

«Церебральный кровоток — это часть сложной головоломки, которую мы еще только начинаем разгадывать», — объяснил Томас Бину.

Поэтому о массовом внедрении фитнеса как части лечения болезни Альцгеймера говорить пока преждевременно.

Шура Альтшуль