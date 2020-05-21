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Ученые заявили, что кошки обосновались рядом с людьми более 14 500 лет назад

Вчера, 23:02

Своим появлением в человеческом доме питомцы должны быть обязаны мышам.

 Сейчас большинство домашних кошек выполняют роли компаньонов и друзей человека наравне с собаками, однако изначально их поселяли в доме с определенной целью. До недавнего времени самой древней находкой окаменелостей кота была та, которую сделали на территории современного Кипра. Возраст тех останков ученые оценивали в 9 500 лет. Однако Международная группа археологов заявила, что человек приручил кошек значительно раньше - более 14 500 лет назад. Именно тогда у жителей ранних европейских и азиатских деревень в домах заводились мыши в огромных количествах и причиняли ощутимый эффект домашнему хозяйству.

Ученые исследовали останки более 800 мышей, выяснив, что рядом с человеком жили мыши вида Mus musculus (домовая мышь). Эти грызуны появились в домах в период 40 000-3 000 лет назад, когда первобытные люди-собиратели начали вести оседлый образ жизни и обустраивать свои жилища. Близость тепла и обилие пищи только способствовали увеличению мышиных популяций как в Азии, так на территории Афганистана и Ирана. Спасением для людей того времени и стали предки современной домашней кошки. Благодаря охотничьему инстинкту представителей семейства кошачьих и благосклонности к ним человека, деревенские дома постепенно начали избавляться от вредителей, а коты прочно обосновались рядом с людьми.


Карташов Тимур

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