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У Стены Плача археологи обнаружили три загадочные подземные камеры

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У Стены Плача археологи обнаружили три загадочные подземные камеры

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У Стены Плача археологи обнаружили три загадочные подземные камеры

Вчера, 22:11

Помещения в Иерусалиме могут быть созданы во времена Римской империи, считают ученые.

 Во время археологических раскопок в Иерусалиме ученые обнаружили три загадочные подземные камеры прямо у знаменитой Стены Плача. Археологи называют приблизительный возраст комнат – 1400 лет, а это означает, что их сооружали еще во времена Римской империи, о чем сообщается в France Info.

Любопытна история обнаружения подземных камер. Дело в том, что когда ученые сняли мозаичный пол, то нашли под ним только скалистый слой. Дальше копать было просто бессмысленно, ведь, как предполагали ученые, ниже нет следов деятельности человека. В этот раз специалисты ошиблись, ведь все три комнаты были высечены прямо внутри скалы, а между собой соединялись лестницами.

 Эксперты пока не понимают, зачем комнаты располагали именно в этом месте, однако исследовательские работы продолжаются. В помещениях имеются арки и мозаики, скульптурные изваяния и углубления для масляных ламп. Кроме того, найдены сосуды, предназначенные для хранения круп и масел, а также кухонная утварь. Последние находки натолкнули археологов на мысль, что помещения могут быть древними кладовками или кухнями для священнослужителей или паломников.


Карташов Тимур

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