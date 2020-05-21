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Борода способна защитить мужчин от серьезных травм во время драк

Вчера, 21:33

Ученые выяснили, что густота волосяного покрова на лице обусловлена эволюционными особенностями.

 Борода на лице считается эталоном брутальности и мужественности, однако мало кто задумывается о том, зачем она, собственно, нужна. Первое, что приходит на ум, это защита от переохлаждения, однако тогда непонятно почему у женщин нет буйной растительности на лице, ведь они так же подвержены замерзанию. Ученый из Университета штата Юта Дэвид Кэрриер выдвинул «кулачную теорию» наличия густого волосяного покрова на лице представителей мужского пола. Согласно ей, борода способна защитить мужчин от серьезных травм во время драк, а ее существование обусловлено эволюционными особенностями.

Наличие особых половых гормонов испокон веков заставляет мужчин вести себя значительно агрессивнее женщин. По теории Кэрриера, большинство конфликтов проходили непосредственно между самими представителями мужского пола. А учитывая, что не всегда в распоряжении человека было оружие, конфликты эти чаще всего перерастали в кулачные бои. Ученый напоминает о том, что природа способна изменять характеристики живых организмов под воздействием внешних факторов, так как именно это и обеспечивает выживаемость вида. Следовательно, вполне возможно, что из-за частых ударов по лицу, человеческий организм использовал единственную доступную защиту от травм – волосы.

Кэрриер приводит в пример львов, у которых роскошная грива способствует защите морды и горда от когтей и клыков собратьев. Впрочем, с американским исследователем вполне мог бы поспорить Чарльз Дарвин, если бы мог. Знаменитый ученый был уверен, что густая грива обусловлена всего лишь половым отбором – львицам больше нравятся самцы с густой гривой, чем без нее.


Карташов Тимур

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