Перья павлина вдохновили разработчиков на создание датчиков-опалов

Гибкие фотонные кристаллы могут изменять цвет, предупреждая о приближающемся землетрясении.

Phys.org опубликовал информацию о том, что крылья бабочки и перья павлина вдохновили разработчиков из университетов Суррея и Сассекса на создание новых уникальных датчиков-опалов. Гибкие фотонные кристаллы могут изменять цвет и имеют все шансы стать основой датчиков будущего поколения. Ученые сообщают, что создание их изобретения не требовало дорогих материалов, при этом надежно и способно выполнять важную задачу - предупреждать о приближающемся землетрясении.

Датчики реагируют на температуру, свет, напряжение, а также на физические и химические факторы, что дает шанс им на применение в разных сферах жизни. В частности, устройства могут применяться как в здравоохранении, так и в определении безопасности продуктов питания. Так, при естественном освещении кристаллы приобретают насыщенный зеленый цвет, а при нагревании становятся синими или прозрачными.

Доктор Изабелла Юревич сообщает, что датчики представляют собой первый прототип гибких опалов на основе полимеров, в составе которых есть графен. Профессор Алан Далтон добавляет, что на создание датчиков их вдохновили биохимические свойства крыльев бабочек, панцирей жуков, а также перьев павлина. Во всех них цвет зависит не от красящего пигмента, а именно от структуры материала, что само по себе является гениальным «изобретением» природы.

Карташов Тимур