Ученые раскрыли состав «черной слизи», покрывающей гробницы мумий Древнего Египта

Специалисты считают, что черной субстанцией покойников мазали для будущего воскрешения.

Исследователи из Британского музея раскрыли состав так называемой «черной слизи», покрывающей гробницы и мумии Древнего Египта. Оказывается, основными ингредиентами вещества являются сырая нефть Мертвого моря, смолы фисташковых деревьев, жир животного происхождения, а также пчелиный воск. Именно такой «черной слизью» покрывали усопших в период с 1300 по 750 года до нашей эры. Священник бога солнца Амона Джедхонсиу-эф-анкх, например, был мумифицирован, завернут и защит в тонкую ткань. Перед тем, как закрыть крышку гробницы жреца, на его лицо был нанесен причудливый и яркий узор из дорогой краски, имеющей в составе золото. Золотое сияние навечно скрыла вылитая поверх самая черная смесь.

Ученые из Британского музея после изучения состава «черной слизи» смогли приблизиться к правде о том, для чего именно она предназначалась. Учитывая черный цвет вещества, специалисты предполагают, что оно использовалась для воскрешения покойного через бога Осириса. Это божество всегда изображали с черной кожей, точно такой же, как и покрытых погребальной субстанцией мумий. При этом «черной слизью», как считают специалисты, могла пользоваться только элита древнеегипетского общества.

Карташов Тимур