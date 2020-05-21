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Ученые раскрыли состав «черной слизи», покрывающей гробницы мумий Древнего Египта

 Специалисты считают, что черной субстанцией покойников мазали для будущего воскрешения.

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Ученые раскрыли состав «черной слизи», покрывающей гробницы мумий Древнего Египта

Сегодня, 19:48

Специалисты считают, что черной субстанцией покойников мазали для будущего воскрешения.

 Исследователи из Британского музея раскрыли состав так называемой «черной слизи», покрывающей гробницы и мумии Древнего Египта. Оказывается, основными ингредиентами вещества являются сырая нефть Мертвого моря, смолы фисташковых деревьев, жир животного происхождения, а также пчелиный воск. Именно такой «черной слизью» покрывали усопших в период с 1300 по 750 года до нашей эры. Священник бога солнца Амона Джедхонсиу-эф-анкх, например, был мумифицирован, завернут и защит в тонкую ткань. Перед тем, как закрыть крышку гробницы жреца, на его лицо был нанесен причудливый и яркий узор из дорогой краски, имеющей в составе золото. Золотое сияние навечно скрыла вылитая поверх самая черная смесь.

Ученые из Британского музея после изучения состава «черной слизи» смогли приблизиться к правде о том, для чего именно она предназначалась. Учитывая черный цвет вещества, специалисты предполагают, что оно использовалась для воскрешения покойного через бога Осириса. Это божество всегда изображали с черной кожей, точно такой же, как и покрытых погребальной субстанцией мумий. При этом «черной слизью», как считают специалисты, могла пользоваться только элита древнеегипетского общества.


Карташов Тимур

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