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Выкидыш и отказ заводить ребенка повышает риски развития диабета II типа

Сегодня, 18:55

Женщины, которые никогда не были беременны, больше подвержены риску развития заболевания.

 Издание Diabetologia обнародовало результаты исследования вопроса о том, как именно рождение ребенка, выкидыш и отказ заводить детей влияет на развитие диабета II типа. Эксперты проанализировали медицинские показания жительниц Дании, родившихся с 1957 по 1997 год. Были изучены медицинские данные более 24 774 датчанок с диагнозом диабет II типа, установленным в период 1977-2017 годов. Результаты не могут не удивлять, ведь логистическое исследование показало, что выкидыш повышает риски развития заболевания, но не так сильно как отказ от беременности.

Ученым удалось проследить закономерность: чем больше у женщины было выкидышей, тем выше опасность развития диабета. Однако при исследовании данных женщин, которые отказались рожать, выяснилось, что у них диабет развивался на 56% чаще в сравнении с теми, которые были беременны, но потеряли ребенка. Наименьший риск развития болезни имеют женщины, беременность которых прошла успешно.

Ученые не исключают, что первопричиной развития диабета является сильный психологический стресс, который неизбежно сопровождает выкидыш. Кроме того специалисты, опираясь на результаты исследования, выразили сомнение, что ожирение оказывает большое влияние на развитие данной болезни. Таким образом, куда большее влияние на появление диабета оказывают генетические факторы.


Карташов Тимур

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