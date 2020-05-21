Как доминирование левого или правого глаза решает судьбу человека

Интеллект, карьера, творческие способности, характер и даже болезни зависят от того как именно человек смотрит на мир.

Почему один человек более склонен к точным наукам, а второй предпочитает творчество? В чем причина того, что одни дети с детства наделены богатой фантазией, а вторые с трудом могут выражаться образно? Почему одни люди выбирают точные науки, а вторые идут в искусство? Ученые давно выдвинули теорию о том, что в зависимости от того, какое полушарие мозга работает лучше, появляются «Мыслители» или «Художники». Что интересно, левая сторона мозга управляет правой частью тела и отвечает за логику, а правая часть мозга управляет левой частью тела и отвечает за творческие способности.

Правши и левши

В советское время данная теория получила огромное распространение, но выводы теоретиков из СССР были специфическими. Вместо того что бы принять особенности мышления каждого человека, многие педагоги предпочитали с детства подгонять детей под шаблон, согласно которому успешными и умными могут быть только правши. Детей-левшей массово переучивали писать именно правой рукой, ведь считалось, что при праворуком письме задействуется левое полушарие, а оно отвечает за интеллект и точные знания. Со времен СССР прошло много времени, теория превосходства праворуких получила львиную долю критики от научного сообщества, а среди левшей нашли немало гениев. Но пока все обсуждали руки, глаза и эффект параллакса, связанный со зрением, остались без внимания.

Все зрячее человечество можно условно разделить на три группы по тому, какой именно глаз доминирует при зрении. Две трети людей совершенно не задумываясь отдают предпочтение правому глазу, одна треть – выбирает левый, а у небольшого количества людей ведущий глаз отсутствует. Отличия правоглазых и левоглазых такие же, какие приписывают левшам и правшам – правым глазом смотрят на мир «технари», а левым «гуманитарии». Но если правшей или левшей еще можно переучить писать нужной рукой, то контролировать так же зрение невозможно. Следовательно, именно по доминирующему глазу можно наиболее точно определить то, какое именно полушарие мозга работает у человека лучше.

Диагностика правоглазых и левоглазых

Есть немало способов проверки того, какое именно полушарие работает лучше. Вот только пара научных тестов:

1. Проба Розенбаха. Для проведения этого эксперимента человеку нужно попробовать представить себя художником, взять карандаш и вытянуть руку прямо перед собой. Далее следует поочередно открывать и закрывать левый и правый глаз, пытаясь не прищуриваясь наиболее четко разглядеть предмет, находящийся в отдалении за вытянутой рукой с карандашом. Если при закрытии левого глаза «прицел» зрения сбивается и происходит сильное смещение картинки, то именно этот глаз является доминирующим. То же правило действует и относительно правого глаза.

2. Метод Долмана. Для этого теста понадобиться карточка или лист непрозрачной бумаги с отверстием диаметром около одного сантиметров. Через дыру в листе человек смотрит обоими глазами и пытается рассмотреть предмет, находящийся в отдалении. Затем поочередно закрывает глаза, чтобы понять какой из них видит лучше.

Стоит заметить, что эти испытания имеют смысл только в том случае, когда оба глаза человека видят хорошо. В случаях астигматизма или косоглазия для определения активности полушарий мозга можно использовать, например, слуховые тесты. Если левая или правая часть мозга работает лучше, то, соответственно, лучше будет слышать правое или левое ухо.

Различия

Ученые в процессе исследования феномена правоглазости и левоглазости пришли к выводу, что эти особенности зрения имеют сильное влияние на характер и предпочтения человека. Правоглазые люди («технари») склонны к агрессии по отношению к самому себе в сравнении с левоглазыми («художниками»), которые к себе и своей работе менее критичны. В то же время правоглазые читают куда быстрее, у них сильнее самоконтроль и волевая устойчивость, они лучше воспринимают цифры и буквы. При доминировании правого глаза наблюдается линейный тип мышления, где человек при решении проблемы идет логическим и последовательным путем - от простого к сложному.

Левоглазые люди «общаются» с миром с помощью образов, лучше их запоминают и интерпретируют по сравнению с правоглазыми. Их способ мышления параллельный, он противоположен линейному, но больше напоминает дедуктивный метод (при решении задач производится переход от общего к частному). Левоглазый человек в жизни руководствуется не логикой, а интуицией, однако может видеть не только логические, но и нестандартные связи между событиями и явлениями. Люди с ведущим левым глазом легче воспринимают новшества, когда правоглазые чаще являются сторонниками установленных правил и традиций. В школе левоглазые дети испытывают больший стресс, чем правоглазые, ведь отечественные учебные заведения «заточены» на развитие логики больше чем творческих навыков. Признание того, что асимметрия зрения человека влияет на особенности мышления, могло бы помочь подобрать каждому ребенку индивидную программу обучения. Более того, понимание фундаментальных различий между людьми и помогло бы и правоглазым, и левоглазым лучше приспособиться к жизни, а также избежать лишнего стресса и психологических расстройств.

Карташов Тимур