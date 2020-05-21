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Снег в Антарктиде стал зелёным благодаря растительной деятельности

Сегодня, 11:04

На зелёный окрас повлияли сразу несколько групп животных, включая морских жителей.

Причину такого явления связывают с глобальным потеплением.

Побережье Антарктического полуострова всё укрыто зелёным снегом. Окрас произошёл благодаря цветению микроскопических водорослей. Такое явление связано с тем, что в мире глобальное потепление, сообщает National Geographic.

В связи с этим учёные из Кембриджского университета и Британской антарктической службы составили первую карту микроводорослей и путей их распространения. Для этого они соединили результаты собственного наблюдения со спутниковыми, чтобы получить точные данные.

Водоросли под снегом обитают в основном у западного побережья Антарктического полуострова и на ближайших островах.

Снег стал зелёным не только из-за растительной деятельности, на него повлияли птицы и морские жители. В основном снег позеленел на равнинах островов, зелень продолжает распространяться по мере увеличения проблемы глобального потепления и может затронуть север Антарктического полуострова и Южные Шотландские острова.

Один из исследователей Эндрю Грей сообщает, что общее количество таких водорослей будет только расти, потому что благодаря распространению на возвышенностях число новых образований перевесит уменьшение старых на островах.


Ангелина Соколовская

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