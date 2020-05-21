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SpaceX готовится забрать у «Роскосмоса» один из источников прибыли

Сегодня, 13:40

С 2011 года США платит России за доставку астронавтов на МКС.

27 мая в 23:33 (МСК) пройдёт первый запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Разработка компании SpaceX готовится забрать у «Роскосмоса» основной источник прибыли.

«С появлением американских пилотируемых кораблей Россия будет лишена статуса монополиста по доставке космонавтов на Международную космическую станцию», — рассказал создатель проекта «Открытый космос» Виталий Егоров.

Crew Dragon и Falcon-9 в ангаре

По словам главы «Космокурса» Павла Пушкина, из-за Crew Dragon в российской космической отрасли недосчитаются $500 млн.

С 2011 года в США прекратилось использование «Шаттлов». Все доставки астронавтов на МКС выполнялись «Роскосмосом». Цены на «перевозку» постоянно росли. По словам вице-президента США Майкла Пенса, в 2018 году стоимость транспортировки одного астронавта на корабле «Союз» обходилась стране в $85 млн. Средняя себестоимость «Союза» вместе с ракетой-носителем оценивалась в $70 млн. Отказ американцев от российских услуг может лишить «Роскосмос» весомой части прибыли (10%).

График роста цен за транспортировку астронавтов NASA «Роскосмосом»

Новый корабль SpaceX Crew Dragon вместе с ракетой-носителем Falcon-9 сейчас находятся в ангаре на стартовом комплексе 39А во Флориде. Туда уже прибыли два астронавта: Боб Бенкен и Даг Харли. Им предстоит совершить исторический полёт после контрольного обучения.


Антон Жилин

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