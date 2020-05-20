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Ученые из США не смогли доказать эффективность вакцины от коронавируса

Вчера, 22:06

Компания Moderna смогла до 29 млрд увеличить стоимость акций благодаря обещанию излечить мир от Covid-19.

 В понедельник появился новый кандидат на создание вакцины от коронавируса – перспективная американская компания Moderna. Еще в 2017 году стоимость акций этого амбициозного стартапа составляла 5 млрд долларов, а после обещания спасти мир от Covid-19 их цена взлетела до 29 млрд. При этом ученые из США не смогли доказать эффективность своего изобретения, как сообщает издание STAT, опросившее экспертов по вакцинам.

Специалисты разводят руками – разработчики из Moderna предоставили общественности так мало информации, что нет ни одного шанса узнать ни принцип действия вакцины, ни побочные эффекты. Эксперты уверены, что подобная скрытность ученых из Кембриджа бросает тень на разработку компании. The National Institute for Allergy and Infectious Diseases (Национальный институт аллергии инфекционных заболеваний) сотрудничает с Moderna, уже проведена первая фаза испытаний вакцины. Однако пресс-релиза от NIAID так и не последовало, и даже комментировать сотрудничество с американской компанией глава института отказался.

Moderna сообщили, что у 45 добровольцев, которым ввели их вакцину, появились антитела. При этом отчет об анализе крови пациентов, которую взяли спустя две недели после вакцинирования, говорит о нейтрализации этой иммунной реакции. Исследовательница из Johns Hopkins University Анна Дубрин считает, что две недели недостаточным сроком жизни антител. При этом в открытых источниках нет информации о том, что Moderna уже произвела достаточное количество вакцин. Следовательно, складывается впечатление, что объявление о создании вакцины против коронавируса без необходимых доказательств больше напоминает успешную пиар-акцию Moderna.


Карташов Тимур

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