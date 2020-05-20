Ученые выделили 10 отличительных признаков умных людей

Детские привычки и образ жизни могут многое сказать об интеллекте человека.

В 21-м веке огромную ценность получили интеллектуальные способности человека, причем даже в отрыве от его происхождения и социального статуса. Умный человек может управлять миром, но при этом не каждый понимает свои возможности. А тем временем ученые уже давно выделили 10 отличительных признаков умных людей, на которые стоит обратить особое внимание.

1. Высокий лоб без выраженных надбровных дуг. Итальянский психиатр Чезаре Ломброзо был уверен, что чем меньше в человеке осталось от его предка неандертальца, тем умнее и развитее он. Логика Ломброзо проста – чем больше голова и череп, тем больше внутри черепной коробки места для мозга.

2. Старший ребенок в семье. После тестирования более 250 тыс. молодых людей в возрасте 18-19 лет выяснилось, что родившиеся первыми парни немного умнее своих младших братьев. Причем, если в семье есть третий ребенок, то он чаще имеет более низкий интеллект, чем оба его старших брата.

3. Чувствительный и музыкальный слух. Разные исследования подтвердили два факта: во-первых, занятия музыкой способствуют росту интеллектуальных способностей у детей, во-вторых, у людей с высоким IQ выражена чувствительность слуха. Ученые из Хельсинского университета определили, что острая восприимчивость звуков говорит о большем объеме серого вещества в отделах мозга, отвечающих за обработку информации. Следовательно, раздражительные из-за шума люди действительно могут хорошо учиться, если их никто не отвлекает.

4. Тревожность и пессимизм. Группа психологов из Междисциплинарного центра в Герцлии в Израиле выяснили, что интеллектуально одаренные люди испытывают сложности с тем, чтобы испытывать радость. Склонность к аналитическому мышлению заставляет их постоянно анализировать окружающую действительность, замечать детали, на которые рядовой человек не обращает внимание. Однако действительность не всегда логична, правильна и последовательна, что и вызывает у умных людей тревожность и пессимизм.

5. Ранее обучение чтению. У некоторых детей от природы есть гибкий и подвижный ум, благодаря которому даже такой непростой навык для ребенка как чтение некоторые малыши осваивают очень быстро. Впрочем, нередко получение этого навыка зависит от родителей и их желания заниматься образованием ребенка.

6. Любовь к уединению. Человек – существо социальное, но, как ни странно, умные люди не просто не боятся одиночества, но даже стремятся к нему. Причин довольно много. Например, интеллектуалу просто не может быть скучно наедине с собой – он найдет для себя занятия. Кроме того, нередко общество, где процветает стремление к глупым и простым развлечениям, утомляет умника, почему он и уходит в свой мир.

7. Мнение большинства не является решающим. У некоторых умных людей любовь к уединению перерастает в отказ следовать «стадному инстинкту». У интеллектуалов на все есть собственная точка зрения, а если она не совпадает с общепринятой, то умные люди вполне могут стать изгоями в коллективе.

8. Хорошая память. В сочетании с восприимчивостью и способностью легко учиться хорошая память буквально является качеством гения. Все начинается со школы, и если там ребенок мог легко учить стихи, запросто учил правила и писал изложения на высокий балл, то вполне вероятно интеллектуальный потенциал в этом ребенке огромен.

9. Ночной образ жизни и малое количество сна. Нет, речь не о тусовщиках, веселящихся ночи напролет. Имеются в виду как раз те трудяги и интеллектуалы, которые в ночное время суток работают или читают, совсем забывая о такой физиологической потребности как сон. Все дело в том, что напряженная интеллектуальная деятельность приносит таким людям куда большее удовольствие, чем отдых, чем и можно объяснить их высокий интеллект.

10. Самокритичность и скромность. Психиатры давно заметили, что скромные и застенчивые люди оказываются куда более умными чем те, которых считают «душой компании». Часто тихий человек не до конца уверен в себе, а потому предпочитает лишний раз послушать вместо того, чтобы высказаться. Вместе с тем, как доказали ученые, чем ниже у человека уровень интеллекта, тем увереннее он себя чувствует, тем активнее он себя ведет.

Карташов Тимур