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Кардиологи доказали, что музыка может «вылечить» сердце

Сегодня, 18:14

Врачи стоят на пороге нового открытия – музыкальных медицинских рецептов вместо фармакологических.

 Европейское сообщество кардиологов представило новое исследование на EHRA Essentials 4 You, в котором ученые доказали, что музыка может «вылечить» сердце. Кардиологи стоят на пороге большого открытия, ведь исследования влияния музыки на сердце может стать шагом к созданию музыкальных медицинских рецептов. Причем эти рецепты придется подбирать для каждого человека индивидуально, ведь сердца людей по-разному реагируют на одну и ту же музыку.

Профессор Французского национального центра научных исследований Элейн Чу сообщила, что во время исследования они использовали точные методы для записи реакции сердец добровольцев. Благодаря этому удалось зафиксировать, как при включении одной мелодии сердце одного успокаивается, а сердце другого бьется интенсивнее. Среди участников присутствовали три человека с кардиостимуляторами, которые были приглашены на концерт классического фортепиано. Во время прослушивания композиций у добровольцев изменился ритм, темп биения сердца, благодаря чему кардиологи смогли изучить то, как быстро сердце восстанавливается после такого безопасного стресса.

В итоге исследователи обнаружили, что при прослушивании одной и той же музыки у разных людей на 5 миллисекунд удлинялось или укорачивалось время восстановления. Если человек пребывал в повышенном стрессе при прослушивании музыки, сердце восстанавливалось быстрее, а если доброволец был полностью расслаблен, то сердце приходило в норму на 5 миллисекунд дольше. Проще говоря, музыка может выполнять как роль успокоительного, снижающего давление, а может стать аналогом кардиостимулятора, который заставит сердце биться чаще. Профессор Чу верит, что после дальнейшего изучения влияния музыки на работу сердца, ее вполне можно применять как дополнительное лекарство, от которого точно не будет побочного эффекта.


Карташов Тимур

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