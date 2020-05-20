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Ученые изучили связь мозга с желудком и кишечником

Сегодня, 16:00

Желудочная язва может объясняться наличием нейронных связей между ЖКТ и ЦНС, сообщают исследователи.

 Группа нейробиологов из Университета Питтсбурга изучили связь мозга с желудком и кишечником. Фактически, Питер Стрик и Дэвид Левинталь продолжили дело российского ученого, физиолога и профессора Ивана Петровича Павлова, однако исследователи из США проводили свои опыты не на собаках, а на крысах. Целью их экспериментов, во время которых грызунам вводили вирус бешенства, было выяснение того, какой именно характер нейронных связей есть между головным мозгом и желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Исследование имеет огромную ценность, ведь с понимаем данной связи специалисты наконец приблизятся к открытию эффективного лечения таких заболеваний как язва желудка и диспепсия (синдром раздраженного кишечника).

Ученые ввели вирус крысам непосредственно в желудок, и по тому пути, каким он добирался до мозга, определили характер нейронных связей между ЖКТ и ЦНС. Оказывается, эти две системы организма связывают те же нейроны, которые отвечают за регуляцию эмоций. Следовательно, внутренние переживания могут оказывать большое влияние работу желудка и кишечника.

Интересно, что в период безработицы и кризиса у населения чаще, чем когда-либо диагностируют язву желудка, а эта болезнь нередко приводит к летальному исходу. Дальнейшие исследования помогут ученым понять то, как проще всего лечить подобные заболевания и как избежать из возникновения.


Карташов Тимур

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