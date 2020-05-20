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Учёные смогли восстановить нервные клетки после рассеянного склероза

Сегодня, 08:58

Исследования показали возможность восстановления с помощью тренировок.

Каждый помнит утверждение о нервных клетках, которые не восстанавливаются, но недавнее открытие может сделать его неактуальным. Учёные из Медицинской школы Университета Колорадо нашли новый способ восстановить нервные клетки после рассеянного склероза.

Метод, описанный в статье исследователей в журнале Nature Neuroscience, заключается в точно рассчитанных поведенческих тренировках. Такие действия активируют клеточные процессы после повреждений олигодендроцитов — клеток, необходимых для функционирования нервной системы.

В ходе опытов были задействованы лабораторные мыши с рассеянным склерозом. Наблюдения позволили зафиксировать изменения числа олигодендрицитов. При этом они способствовали восстановлению нервной системы посредством создания новых миелиновых оболочек, обеспечивающих «связь» мозга с клетками.

Авторы исследования подчёркивают, что это открытие бросает вызов существующим принципам неврологии. Оно позволяет в будущем разработать новый тип терапии при рассеянном склерозе.


Дмитрий Кошевой

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