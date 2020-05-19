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Главная страница | Наука | Змеи могут «дружить» и создавать стабильные социальные связи

Змеи могут «дружить» и создавать стабильные социальные связи

Вчера, 22:48

Собираясь вместе несколько особей пресмыкающихся могут формировать постоянные и целостные группы.

 Принято относиться к змеям как существам холодным, злым и недружелюбным. Однако в действительности эти пресмыкающиеся могут «дружить» и создавать стабильные социальные связи между собой. Конечно, «дружбой» отношения между животными можно назвать лишь условно, однако внешне отношения в змеиной группе довольно трогательные и интересные. Так, несколько особей, могут формировать целостные группы, причем остаются преданными друг другу и постоянно возвращаются к своему коллективу. Правду о змеях раскрыло издание Behavioral Ecology and Sociobiology, где канадские и американские ученые приводили в пример поведение садовых ужей, которых также классифицируют как подвязочных змей.

Объектом исследования стали 40 особей, где 30 изначально были дикими, а 10 всю жизнь существовали у заводчика. Благодаря наблюдению стало ясно, что сообщество змей куда сложнее, чем предполагалось – после разлуки ужи всегда возвращались к своей группе. Ученые пришли заключению, что даже змеи нуждаются в обществе и взаимодействии, но не с кем попало, а только с теми, к кому чувствуют привязанность.

Еще более примечательными оказались «личностные» тесты змей, во время которых выяснилось, что у каждой рептилии есть свой уникальный характер. Обобщенно змей можно поделить на смелых и застенчивых, так как в условиях стресса одни начинали исследовать, обнюхивать территорию, а другие пытались спрятаться. Однако когда змеи находись в своей сплоченной группе, то действовали единообразно вне зависимости от характера, т.е. вместе выходили и входили в вольер. Эксперты считают, что эта способность действовать сообща помогает этим рептилиям выживать в дикой природе.


Карташов Тимур

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