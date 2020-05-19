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Ученые из Росатома собираются лечить тяжелые формы рака ядерной медициной

Вчера, 21:47

Российский препарат против злокачественных опухолей будет действовать точечно – как «пули».

 Ученые из Росатома публично объявили, что собираются лечить тяжелые формы рака с помощью инновационной технологии из сферы ядерной медицины. Сейчас идет подготовка к началу исследования способности радиоизотопного галлия-68, а также изотопов актиния-225 и висмута-213 воздействовать на раковые клетки точечно, не нанося лишний вред организму. Как «ядерные пули» компоненты нового российского фармакологического препарата будут достигать цели при таких видах онкологических заболеваний как нейробластома (детские опухоли), меланома, рак молочной железы, глиома (рак головного мозга и ЦНС), мелкоклеточный рак легких.

Ранее во всех этих разновидностях рака была обнаружена похожая черта, ведь на оболочке их клеток есть молекулы - GD2-ганглиозиды. Именно они могут запустить механизм уничтожения опухоли благодаря действию антител иммунной системы. Научный дивизион Росатома «Физико-энергетический институт имени Лейпунского» предложил с помощью галлия-68, актиния-225 и висмута-213 ускорять процесс уничтожения раковых клеток, делая его к тому же более точным.

Однако ученым предстоит провести еще немало тестов, исследований, экспериментов над лабораторными животными. Эксперты собираются выяснить на какой именно из типов рака и фармакологический препарат будет оказывать наиболее сильное воздействие.


Карташов Тимур

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