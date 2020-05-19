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Во льдах Арктики ученые обнаружили токсичный след новых фреонов

Вчера, 20:47

Заменители хладонов должны были спасти экологию, но вместо этого отравляют ее еще больше.

 Человечество спохватилось и задумалось об опасности фреонов уже тогда, когда уровень содержания этого химического соединения в атмосфере достигал критического максимума. Фреоны, или как их еще называют хладоны, являются главными компонентами аэрозолей, кондиционеров, холодильников, и они успели принести людям много пользы прежде, чем было замечены их разрушительные свойства. Хладоны способны разрушать защитную оболочку Земли, делать ее уязвимой для вредного излучения ультрафиолетовой космической радиации, которая уничтожает морские растения и животных. Причем больше всего опасны хлорсодержащие и бромсодержащие фреоны, потому ученые решили, что их заменитель, а именно фторсодержащие фреоны, будут более безопасны для планеты. Однако, судя по тому, что во льдах Арктики ученые обнаружили токсичный след уже новых фреонов, а значит миф о безопасности был серьезным заблуждением.

Неутешительные результаты исследований были опубликованы в Geophysical Research Letters, где доцент канадского университета Кора Янг сообщила о накоплении новых хладонов во льдах. Известно, эти соединения фтора и органических кислот практически не разлагаются, то есть еще более вредные, чем предшествующие им фреоны. Если раньше главной опасностью считались озоновые дыры, то ущерб от фторсодержащих фреонов может быть в разы больше, предполагает Кора Янг.


Карташов Тимур

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