Эксперименты на хомяках доказали, что медицинские маски защищают от коронавируса

Дополнительная защита дыхательных путей защитила до 75% подопытных от инфекции.

Исследователи из Гонконга решили поставить окончательную точку в споре с конспирологами и спектиками, потому экспериментальным путем доказали, что медицинские маски действительно защищают от коронавируса. Эксперименты показали, что благодаря защите дыхательных путей не заразились порядка 75% подопытных хомяков. Грызунов изначально разделили на несколько групп и поместили рядом с каждой зараженную коронавирусом особь. Однако в то время, когда между одной группой подопытных и зараженным хомяком не было никого барьера кроме клетки, между второй группой и больным животным установили перегородки из хирургических масок. В итоге из второй группы 8 хомяков из 12 не заразились вирусом, а из первой незащищенной группы зараженными оказались 10 из 15 грызунов.

Прослеживается четкая тенденция – ровно на треть животных подвержена опасности даже в маске, и треть может остаться здоровыми при контакте с больным даже без защиты дыхательных путей. Однако и тут не все так однозначно, ведь согласно исследованиям гонконгских ученых, у хомяков, заразившихся через маску, симптомы Covid-19 не такие тяжелые, как у тех грызунов, которые заразились посредством прямой инъекции. Фактически, можно предположить, что через маску могут проникнуть не все болезнетворные микробы, а только некоторая часть, из-за чего болезнь проходит легче и быстрее.

К слову, сторонники теорий заговора всё активнее распространяют ложную информацию о том, что нужно отказаться от медицинских масок, что они бесполезны. Хуже всего, что некоторые люди, уставшие от самоизоляции, уже начинают им верить, отказываясь от защиты своего здоровья, подвергая себя риску инфицирования коронавирусом. Исследование ученых их Гонконга только доказывает эффективность действующих мер против Covid-19, а сами исследователи рекомендуют людям запастись терпением и все же соблюдать масочный режим.

Карташов Тимур