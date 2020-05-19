Обеззараживатель воздуха создали студенты из Оренбурга

На 85-87% снижается уровень бактериальной обсеменённости воздуха после работы устройства, сообщает руководитель научной группы.

Одно из самых актуальных изобретений в период пандемии коронавируса представили студенты из Ориенбурга на всероссийском конкурсе «Умник». Молодые ученые химико-биологического факультета создали обеззараживатель воздуха, который, по словам руководителя группы Виктора Суслова, может на 85-87% понизить уровень бактериальной обсеменённости воздуха. Интересно, что изобретение ученых, оснащенное ультрафиолетовым излучателем и электромагнитной ловушкой, можно использовать даже во время присутствия в помещении людей. Проще говоря, агрегат работает как вентиляционное устройство закрытого типа, которое способно прогонять через себя воздух, уничтожая все вредные микроорганизмы с помощью высокой температуры и УФ-излучения.

Разработка студентов из Оренбурга - антибактериальная вентиляционная установка

Разработчики, среди которых кроме Виктора можно отметить Леонида Полякова, Ирину Побегайлову и Ярослава Сезенцова, уверены в том, что их антибактериальная вентиляционная установка умеет большой потенциал применения. В частности, обеззараживатель идеально подходит для очищения от вредоносных бактерий помещений учебных заведений, поликлиник, ветеринарных больниц. Полезным он окажется и при обеззараживании воздуха лабораториях, где проводятся научно исследовательские работы с использованием опасных химических компонентов или биологических объектов.

Карташов Тимур