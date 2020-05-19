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Ученые разрабатывают устройство для слепых, транслирующее картинку в мозг

Сегодня, 16:25

Имплантат с помощью электродов способен воздействовать на зрительные участки первичной зрительной коры.

 В процессе создания невероятной разработки находятся специалисты из Медицинского колледжа, находящегося в Хьюстоне. Как сообщил старший научный работник Дэниел Йошор, он сам и его коллеги разрабатывают устройство для слепых, транслирующее картинку прямо в мозг с помощью электродов. Выглядит это следующим образом: незрячим испытуемым вживляли пластину-имплантат в область затылка таким образом, чтобы электроды воздействовали непосредственно на первичную зрительную кору головного мозга. С помощью устройства посылается импульсы, благодаря которым испытуемые могли «видеть» фигуры и даже буквы. По итогам испытаний, слепым людям удалось в 93% случаев нарисовать увиденное на специальных сенсорных планетах.

Добровольцы описывают, что во время воздействия мозгового имплантата они видели перед собой цветовые пятна и линии, которые в итоге и складывали в буквы. При этом ученые уточняют, что во время серии испытаний оказывалось воздействие лишь на небольшое количество зрительных нейронов, ведь электродов было всего 24. Большие открытия только впереди, ведь в дальнейшем специалисты собирают работать с нейроинженерами, которые помогут ученым из Медицинского колледжа Бейлор создать решетку тысячами электродов.


Карташов Тимур

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