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В Москве рассмотрят перспективы онлайн-образования

Вчера, 17:52

20 мая участники конференции встретятся с ведущими представителями EdTech-проектов.

20 мая в Москве состоится конференция Цифрового делового пространства. На встрече будет обсуждаться актуальная ныне тенденция удаленного обучения. Посетители конференции встретятся с представителями EdTech-проектов и рассмотрят перспективы онлайн-образования. Ведущие представители инновационных проектов расскажут о методиках использования искусственного интеллекта для развития образовательного процесса.

Также запланировано обсуждение реакций рынка и дальнейшие перспективы виртуальной реальности в онлайн-образовании. Специалисты поведают об изменениях вглядов общества из-за активно развивающихся технологий. В 11:00 начнется лекция, а за 2 часа до конференции участникам будет предоставлена ссылка на запланированную встречу. Событие будет проходить в режиме онлайн, для доступа понадобится компьютер, планшет, либо смартфон.

На данный момент вопрос дистанционного образования широко обсуждается. Из-за пандемии множество учебных заведений были вынуждены прибегнуть к использованию интернет-технологий для обеспечения непрерывного обучения. Участники грядущей встречи видят цифровое образование в качестве многообещающей перспективы. Уже сейчас поднимаются вопросы о полной замене офлайна. Организаторы мероприятия при этом подчеркивают, что конференция «EdTech. Большая перемена» будет интересна для людей, развивающих свой бизнес и планирующих внедрять новые технологии на рынке.

Однако не обходится и без критики. К примеру, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Ольга Четверикова неоднократно поднимала вопрос о недопустимости онлайн-образования и его введении в повседневную жизнь подрастающего поколения. По мнению Четвериковой, нет ни одного исследования, которое доказывало бы преимущества цифровой системы обучения.


Виталий Морозов

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