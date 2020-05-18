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Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших

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Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших

В 7-8 % случаев COVID-19 организм дает отпор болезни с помощью интеферонового ответа.

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Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших

Вчера, 16:25

В 7-8 % случаев COVID-19 организм дает отпор болезни с помощью интеферонового ответа.

Профессор американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что некоторое число заболевших коронавирусом вырабатывает белки, дающие отпор болезни, но антитела при этом не вырабатываются. К тому же, исследователи на данный момент не до конца выявили особенности приобретения иммунитета к болезни. «У 7-8 процентов переболевших не выявляются антитела к коронавирусу», - заявила Анча и добавила, что уровень антител зависит от личных специфик организма каждого отдельного пациента.

Не всегда, но весьма часто перенесшие коронавирус граждане приобретают иммунитет, однако в остальных случаях он отсутствует. Люди вполне могут заразиться повторно, и даже после 2-го случая заражения шансы на появление иммунитета оказываются низкими. И это, несмотря на недавнее наблюдение ученых, которое позволило выявить немалую роль внутренней борьбы для выздоровления. Более углубленное изучение этой темы пролило свет на новый виток развития в анализе, благодаря чему отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших было объяснено.

Анча Баранова также заявила, что, по итогам исследований в Китае, из 171 человека у 11 вообще не было антител. Это наталкивает на вывод, согласно которому переболевшие сражаются с болезнью посредством интерферонов, выделяемых организмом как ответ на вторжение вируса. «Примерно 40 % людей получили вирус от носителя в бессимптомной стадии», - подчеркнула Баранова. Причем у указанного числа людей вирус не переходит в следующую стадию. Вторая ступень заболевания характеризуется кашлем, повышенной температурой, а движение к третьей можно обозначить наличием одышки и нарушением свертываемости крови.

У 7 и 8 % заболевших на второй и третьей стадиях антитела не вырабатывались, и именно процесс выработки белков позволил справиться с болезнью. «Вопрос не в том, вырабатывается ли у вас иммунитет, а в том, как долго он сохраняется», - ранее заявил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер. Ученый также добавил, что естественная реакция организма на болезни едва ли сохранится на всю жизнь.


Виталий Морозов

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