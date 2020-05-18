Исследователи из университета Эдит Коуэн пришли к выводу, что только треть наблюдений показывает точные результаты.

Многие люди нередко сталкиваются с серьезным беспокойством, связанным с вопросами здоровья. Пользователи активно ищут ответ на заветный вопрос через Google, но это, к сожалению, не всегда идет на пользу верности диагноза, потому рекомендуется обращаться к специалистам. Ученые выявили, сколько самостоятельно поставленных диагнозов через Google являются верными.

Эксперты провели анализ, в ходе которого рассмотрели 36 международных мобильных и веб-систем, позволяющих делать выводы о симптоматике заболеваний. 36 % - не самый лучший показатель выявления точности по запросам пользователей, стремящихся узнать свой диагноз.

Относительно рекомендаций по вопросам обращения к конкретному специалисту – вот здесь результаты куда более вдохновляющие. 49 % запросов верно отвечали на еще один краеугольный вопрос: к какому же доктору обращаться в случае того или иного недуга? Частота активности в Google в связи с этим поистине впечатляет – система обрабатывает около 70 000 запросов, которые связаны со здоровьем. При этом ученые предупреждают, что излишняя привязанность к данным поисковика Google может запутать человека, тогда как ему, скорее всего, требуется помощь медиков.

Стоит заметить, что ранее Европейская ассоциация врачей-терапевтов представила исследование, согласно которому наметилась тенденция повышения нервозности у людей, пытающихся поставить диагноз посредством поиска в интернете, что не является верным решением.

Виталий Морозов