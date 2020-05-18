Ученые рассказали, как глобальное похолодание повлияло на распространение риса

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Ученые рассказали, как глобальное похолодание повлияло на распространение риса

Вчера, 13:11

Наблюдения ученых Нью-Йоркского университета проследили общую тенденцию и наметили перспективы для новых сортов.

Исследователи установили: глобальное похолодание 4200 лет назад повлияло на появление новых сортов риса и его распространение. Из-за климатических изменений и глобального похолодания рис зародился в южной и северной Азии. Ученые прибегли к междисциплинарной методике изучения и рассказали, как происходила миграция культуры по Азии. Данные были представлены в журнале Nature Plants при содействии Центра геномики и системной биологии университета в Нью-Йорке.

Первые 4000 лет рис произрастал только в Китае. Затем последовало глобальное потепление, которое вызвало масштабные изменения на территории от Месопотамии до Китая. «Это резкое изменение климата вынудило растения, включая сельскохозяйственные культуры, адаптироваться», - объясняет Рафал М. Гутакер, являющийся научным сотрудником Центра геномики и системной биологии Нью-Йоркского университета.

Климатические изменения, а также глобальное похолодание, по сути, стали катализатором, который дала толчок для миграции риса в мире. Эту тему затронул и Майкл Пурругганан биолог, журналист, работающий в университете Нью-Йорка. Пурругганан и его коллеги полагают, что в период климатических изменений появился сорт «японика», пригодный к возделыванию в различных погодных условиях.

Этот вид впоследствии распространился в Китай, Корею, Японию и в страны южнее. Сорт «индика» появился позднее. Изначально появившись 4000 лет назад, «индика» спустя 2000 лет начала расти и в Китае. Ранее исследователи полагали, что вода и осадки крайне важны для роста риса, но затем пришли к выводу о главенстве температуры.

В частности, эта особенность играет ключевую роль для геномных различий «японики». «Наши геномные данные дали нам модель того, где и когда рис распространился в разные части Азии, археология рассказала нам, когда и где рис появился в разных местах. Понимание распространения риса поможет ученым в разработке новых сортов, отвечающим будущим экологическим проблемам, таким как изменение климата и засуха», - резюмировал Майкл Пурругганан.


Виталий Морозов

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