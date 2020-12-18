Необычный рецепт "Оливье" для новогоднего стола

Этот вариант оливье придется по душе тем, кому надоели традиционные рецепты популярного салата. Необычный вкус семги отлично сочетается с классическими ингредиентами, позволяя получить фейерверк новых ощущений.
Ингредиенты для салата
Для приготовления новогоднего блюда нам понадобится:
- любая слабосоленая красная рыба – 0,5 кг;
- картофель – 5 средних клубней;
- морковь – 2 средние;
- свежие гладкие огурцы – 2 шт.;
- оливки (по желанию) – одна банка;
- горошек консервированный – 200–400 г;
- яйца куриные – 7 штук;
- лук зеленый – 50 г;
- майонез – 200 г;
- соль и перец черный – по вкусу.
Этапы приготовления
Рецепт приготовления этого салата практически ничем не отличается от классического:
- Тщательно промыть, отварить и почистить картофель с морковью.
- Яйца также отварить и почистить.
- Приготовленные овощи, огурцы и яйца нарезаем небольшими квадратиками.
- Оливки режем на 2–4 части, лишнюю жидкость с них обязательно сливаем.
- Красную рыбу обязательно очищаем от кожи и выбираем кости, если они есть.
- Получившееся филе нарезаем на мелкие квадратики.
- Лук следует промыть и мелко порубить.
- В глубоком салатнике соединяем все ингредиенты и заправляем их майонезом.
- По желанию салат можно украсить пучками укропа и икрой.
Допускается заменить свежий огурец на соленый, это придаст большую пикантность и остроту готовому блюду. Заправляют новогоднее угощение обычно майонезом, но лучше попробовать сделать вкусную заправку из натурального йогурта и карри, приправа добавляется по вкусу. Необычное сочетание усилит вкус ингредиентов и не оставит лишних сантиметров на талии.