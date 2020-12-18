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Необычный рецепт "Оливье" для новогоднего стола

Пт 18 декабря 2020, 21:17:03

Этот вариант оливье придется по душе тем, кому надоели традиционные рецепты популярного салата. Необычный вкус семги отлично сочетается с классическими ингредиентами, позволяя получить фейерверк новых ощущений.

 Ингредиенты для салата

Для приготовления новогоднего блюда нам понадобится:

  • любая слабосоленая красная рыба – 0,5 кг;
  • картофель – 5 средних клубней;
  • морковь – 2 средние;
  • свежие гладкие огурцы – 2 шт.;
  • оливки (по желанию) – одна банка;
  • горошек консервированный – 200–400 г;
  • яйца куриные – 7 штук;
  • лук зеленый – 50 г;
  • майонез – 200 г;
  • соль и перец черный – по вкусу.

Этапы приготовления

Рецепт приготовления этого салата практически ничем не отличается от классического:

  1. Тщательно промыть, отварить и почистить картофель с морковью.
  2. Яйца также отварить и почистить.
  3. Приготовленные овощи, огурцы и яйца нарезаем небольшими квадратиками.
  4. Оливки режем на 2–4 части, лишнюю жидкость с них обязательно сливаем.
  5. Красную рыбу обязательно очищаем от кожи и выбираем кости, если они есть.
  6. Получившееся филе нарезаем на мелкие квадратики.
  7. Лук следует промыть и мелко порубить.
  8. В глубоком салатнике соединяем все ингредиенты и заправляем их майонезом.
  9. По желанию салат можно украсить пучками укропа и икрой.

Допускается заменить свежий огурец на соленый, это придаст большую пикантность и остроту готовому блюду. Заправляют новогоднее угощение обычно майонезом, но лучше попробовать сделать вкусную заправку из натурального йогурта и карри, приправа добавляется по вкусу. Необычное сочетание усилит вкус ингредиентов и не оставит лишних сантиметров на талии.


Наталья Сергеенко

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