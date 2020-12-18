Необычный рецепт "Оливье" для новогоднего стола

Этот вариант оливье придется по душе тем, кому надоели традиционные рецепты популярного салата. Необычный вкус семги отлично сочетается с классическими ингредиентами, позволяя получить фейерверк новых ощущений.

Ингредиенты для салата

Для приготовления новогоднего блюда нам понадобится:

любая слабосоленая красная рыба – 0,5 кг;

картофель – 5 средних клубней;

морковь – 2 средние;

свежие гладкие огурцы – 2 шт.;

оливки (по желанию) – одна банка;

горошек консервированный – 200–400 г;

яйца куриные – 7 штук;

лук зеленый – 50 г;

майонез – 200 г;

соль и перец черный – по вкусу.

Этапы приготовления

Рецепт приготовления этого салата практически ничем не отличается от классического:

Тщательно промыть, отварить и почистить картофель с морковью. Яйца также отварить и почистить. Приготовленные овощи, огурцы и яйца нарезаем небольшими квадратиками. Оливки режем на 2–4 части, лишнюю жидкость с них обязательно сливаем. Красную рыбу обязательно очищаем от кожи и выбираем кости, если они есть. Получившееся филе нарезаем на мелкие квадратики. Лук следует промыть и мелко порубить. В глубоком салатнике соединяем все ингредиенты и заправляем их майонезом. По желанию салат можно украсить пучками укропа и икрой.

Допускается заменить свежий огурец на соленый, это придаст большую пикантность и остроту готовому блюду. Заправляют новогоднее угощение обычно майонезом, но лучше попробовать сделать вкусную заправку из натурального йогурта и карри, приправа добавляется по вкусу. Необычное сочетание усилит вкус ингредиентов и не оставит лишних сантиметров на талии.

Наталья Сергеенко