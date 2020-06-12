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Эксперт прогнозирует будущее наличным платежам в России после пандемии

Сегодня, 13:29

Развитие электронной коммерции и боязнь заразиться от купюр не повлияют на рынок наличности.

Несмотря на развитие электронных платежей, и желание снизить контакты с купюрами, экономисты не спешат прощаться с наличными. Так, эксперт центра «Альпари» прогнозирует будущее наличным платежам в России после пандемии.

По словам руководителя аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, наличные платежи останутся. Эксперт подчеркнул, что «у человека должен быть выбор», имея в виду совместное использование безналичной оплаты, и наличных расчётов.

Более того, ощутимое снижение доли наличных платёжных операций являются следствием паники, уверен Разуваев. Отказ от денег стал закономерной реакцией на распространяемые версии о передаче вируса через купюры. Поэтому баланс может вернуться вместе со снятием основных ограничений.

Напомним, с началом введения санитарных мер в связи с пандемией многие государства ограничили движение наличности. В частности, Центробанк рекомендовал финансовым учреждениям дезинфицировать наличность, терминалы оплаты, и банкоматы. Кроме того, при изготовлении банкнот используются антисептические вещества, рассказали в «Гознаке».


Дмитрий Кошевой

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