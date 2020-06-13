Bloomberg: Политика Трампа и пандемия приведут к падению доллара

Эксперт предрекает крах американской валюты в 2021 году.

Через год доллар упадёт на 35%. Такое предположение сделал аналитик и экономист Jackson Institute of Global Affairs Стивен Роуч. Данную информацию он опубликовал в издании Bloomberg.

По словам Роуча, к падению доллара в 2021 году приведут текущие события в США. Пандемия COVID-19 и политика Дональда Трампа на мировой арене ослабляют валюту. Аналитик считает, что доллар потеряет позицию мировых резервных денег. Всему виной натянутые отношения с Китаем. Стивен Роуч объяснил, что КНР считается крупнейшим кредитором Соединённых Штатов.

Второй причиной ослабления доллара аналитик Bloomberg считает пандемию коронавируса. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, власти были вынуждены объявить карантин. Это негативно сказалось на государственной экономике.

С приходом к власти в США Дональда Трампа, страна начала вести неожиданную политику в международных организациях. По мнению Стивена Роуча, Белый дом подорвал репутацию спором с Всемирной торговой организацией и обещанием вывести контингент из Германии. Эксперт считает, что падение доллара поставит под сомнение глобальную гегемонию США в мире, которая длится последние десятилетия.

Антон Жилин