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TeleTrade прогнозирует к лету 75,5 рублей за доллар

Сегодня, 15:31

Падение цен на нефть негативно скажется на укреплении национальной валюты.

Главный аналитик TeleTrade Петр Пушкарев прогнозирует к лету 75,5 рублей за доллар. Эксперт связывает это с нефтяными котировками, которые резко опустились ниже 33,5 доллара за баррель. Но этого и следовало ожидать, уверен Пушкарёв, из-за завышенных ожиданий на скачок спроса в мае.

«В этих условиях пятничный отскок доллара к отметке в 72 рубля выглядит естественным. А его логическим продолжением в ближайшие дни мог бы стать возврат пары доллар/рубль в прежний диапазон от 73 до 75,5», — сказал Пушкарев.

Аналитик TeleTrade считает, что укрепить позиции рубля могло бы ослабление доллара к другим валютам, но на это вряд ли стоит рассчитывать. Инвесторы не спешат выходить из доллара, что обязательно стабилизирует его позиции в мире. Поэтому прогноз к лету — 73-75,5 рублей за доллар вполне может сбыться. Что касается Евро, то TeleTrade прогнозирует курс на уровне 80 рублей.

Также Пушкарёв обратил внимание, что ситуация может измениться в зависимости от спроса на облигации госдолга РФ, на которые был большой спрос, но не факт что следующие аукционы будут настолько же успешными.

Стоит отметить, что прогноз TeleTrade выглядит слишком оптимистичным, особенно на фоне заявлений известного политолога Владимира Соловья. Он прогнозирует к лету за 1 доллар 110 рублей. Произойдёт скачёк после проведения голосования по изменениям в основной Закон, а Набиулину могут обвинить в неспособности удержать национальную валюту, считает эксперт.


Шура Альтшуль

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