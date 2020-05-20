Политолог прогнозирует цену в 110 рублей за доллар летом

Владимир Соловей считает, что правительство России готовит девальвацию.

Вероятность негативного сценария эксперт озвучил в интервью порталу Sobesednik.ru. Политолог прогнозирует цену в 110 рублей за доллар уже летом — сразу после голосования по изменениям в основной Закон.

Несмотря на отсутствие гарантий осуществления худших прогнозов, Соловей назвал вероятность девальвации чрезвычайно высокой. Особенно, если цены на нефть не превысят значительно отметку в 30 долларов за баррель. Политолог заявил, что такие меры по реанимации экономики обсуждались ещё в марте — при первых колебаниях национальной валюты.

Согласно сценарию, описанному Владимиром Соловьём, рубль могут опустить до 100-110 долларов, сделав «сакральной жертвой» Эльвиру Набиуллину. Формальной причиной отставки главы Центробанка может стать невозможность сохранения курса валюты. Тем не менее, девальвацию решили отложить до проведения всероссийского голосования.

По словам политолога, искусственную поддержку рубля обеспечивают резервами. Также этому способствует и отсутствие импорта, на который требуется валюта. Но после проведения плебисцита рубль отпустят, что обернётся девальвацией. Стоит отметить, что источник своей осведомлённости политолог оставил в секрете, отметив лишь, что информация достоверна «на 146%».

Дмитрий Кошевой