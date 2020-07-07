Адвокат Ефремова заявил о наличии фактов невиновности актера

Трижды лишенный адвокатского статуса Пашаев убедил актера не признавать вину.

Фото: Instagram pashaev.elman и zvezdnye.novosti

Защитник Михаила Ефремова в деле о ДТП Эльман Пашаев заявил в эфире канала «Россия 24» о наличии у него фактов, свидетельствующих о невиновности актера.

Адвокат не стал раскрывать в эфире все карты, и о имеющихся у него доказательствах расскажет в суде. Он сообщил, что во время аварии Ефремов был пьян и ничего не помнит. Пашаев убедил актера не свидетельствовать против себя и не признавать вину. Адвокат считает, что если суду не хватит собранных им доказательств, то признаться артист всегда успеет.

Также Пашаев рассказал, что трижды был лишен статуса адвоката «из-за оппонентов», и если понадобится — готов лишиться его и в четвертый раз. Адвокат сообщил телеканалу «Россия 1», что он не работает на публику, а усердно трудится со следствием в течение 20 лет, каждый день у него по 2-3 заседания. Пашаев заявил, что Михаилу Ефремову его, как хорошего юриста порекомендовали серьёзные люди.

Адвокат родственников погибшего считает, что началась игра с целью получить условный срок.

Кира Соколова