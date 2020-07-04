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Под Томском сгорел деревянный храм после удара молнии

Сегодня, 12:25

Здание было построено в 1873 году.

пожар в церкви
Сгоревший храм в Зоркальцево
Фото: riatomsk.ru

В селе Зоркальцево под Томском произошёл пожар в деревянном храме. Сообщение в МЧС поступило в 14:34 по местному времени.
На месте происшествия работают более 30 пожарных, задействовано более 10 единиц техники.

Судя по фотографиям с места события, деревянный храм практически полностью сгорел и разрушился. В сообщениях очевидцев указывается, что возгорание произошло после удара молнии, но официально причина ещё не установлена.

Известно, что сооружение было построено ещё в 1873 году, однако в 1933 храм закрыли. Его передали православным лишь в 1987, в аварийном состоянии. Церковь восстанавливали много лет, а службы продолжились только в 2009 году.


Олег Луганский

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