Бывший сотрудник Росрезерва обвиняется в хищении 1,3 млрд рублей.

Представители УФСБ по Нижегородской области сообщили о задержании фигуранта уголовного дела. Продавший детали самолёта МиГ-31 нижегородский чиновник находится в СИЗО по делу 2009 года.

Речь идёт о бывшем функционере Федерального агентства по государственным резервам Андрея Силякова. В 2009 году сотрудниками УФСБ по Нижегородской области была выявлена «схема хищения федерального имущества», которую пресекли. После этого бывший начальник отдела агентства стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

После почти двухлетнего следствия суд объявил приговор по делу о мошенничестве, признав Силякова виновным в хищении федеральной собственности на общую сумму в 1,3 млн рублей. По версии следствия, Силяков устроил схему, которая позволила продать корпуса перехватчиков МиГ-31 за 613 рублей — при истинной стоимости, превышающей миллиард рублей.

Суд приговорил Андрея Силякова к лишению свободы сроком на 10 лет и 8 месяцев, но сам обвиняемый на заседание не явился. Бывший сотрудник «Росрезерва» был объявлен в розыск, отмечает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.

Недавно сотрудникам силовых ведомств удалось установить местонахождение разыскиваемого. После совместного задержания сотрудниками УФСБ и ГУ ФСИН Силякова поместили в СИЗО №1 ГУ ФСИН по Нижегородской области.

Напомним, советский и российский сверхзвуковой перехватчик МиГ-31 был принят на вооружение ВВС СССР в 1981 году. На сегодняшний день в составе ВКС России числится более 250 единиц МиГ-31 различных модификаций.

Дмитрий Кошевой