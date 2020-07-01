Мошенники обманули липецких пенсионеров на 6 миллионов рублей

Злоумышленники представляются сотрудниками банка.

Фото: Cheboksary.ru, tvsamara.ru

Правоохранители Липецкой области призвали жителей региона к бдительности. Мошенники уже обманули нескольких липецких пенсионеров на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. Злоумышленники звонят одиноким пенсионерам, представляясь сотрудниками банков.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что за последние сутки в правоохранительные органы обратились несколько жертв. Всем пострадавшим звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банков. Мошенники предлагали перевести большие суммы денег на названый счёт.

Так, в полицию обратился пенсионер, который потерял 5,47 млн рублей на своём счету. По словам пострадавшего, звонивший представился сотрудником банка и убедил перевести деньги во избежание «незаконного списания». После того, как потерпевший назвал пароли от своих счетов, в течение нескольких дней мошенники перевели с него все средства.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. Так, 28 июня стало известно, что подобным образом лишилась своих сбережений бухгалтер одной из липецких организаций. Женщина перевела 1,1 млн рублей для «защиты» своих средств от угроз.

Правоохранители напоминают, что важно соблюдать бдительность. При звонках с неизвестных номеров важно проверять поступившую информацию. В частности, следует сразу же перезвонить в банк, уточнив сведения. Это позволит сохранить средства от мошенников.

Дмитрий Кошевой