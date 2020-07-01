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Связанные останки неизвестного обнаружили у храма в Ленобласти

Сегодня, 15:33

На скелете сохранились остатки предполагаемо современной одежды.

останки
Следователи выясняют личность неизвестного. Фото: Wikimedia Commons

Тревожную находку обнаружили при строительстве на территории храма Святых Царственных Страстотерпцев в деревне Пеники Ломоносовского района. Связанные останки появились из земли во время рытья котлована. По информации ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ, эксперты-криминалисты провели расследования на месте происшествия.

Местные СМИ передают, что конечности скелета были перевязаны верёвкой, а рядом с останками сохранились фрагменты одежды, похожей на современную — остатки кроссовок и джинс.

Для выяснения личности неизвестного и причины смерти следователями назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту обнаружения возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Полиция и следователи подготовили разыскные мероприятия по поиску возможных фигурантов преступления.

Несмотря на активные строительные работы, прихожане Ленобласти продолжают посещать службы в храме. Никаких версий относительно останков следствие пока не выдвинуло.


Олег Фёдоров

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