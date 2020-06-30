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Главная страница | Происшествия | Сотрудника госинспекции труда Иркутской области задержали за взятку

Сотрудника госинспекции труда Иркутской области задержали за взятку

Сегодня, 15:21

Следствие установило, что в прошлом году он получил 150 тысяч рублей в качестве награды за незаконное бездействие.

Фото: 360tv.ru, irk.ru

По сообщению пресс-службы местного управления МВД, сотрудник государственной инспекции труда Иркутской области был задержан по подозрению в получении незаконного вознаграждения. Следствие считает, что чиновник получил 150 тысяч рублей за умалчивание факта нарушений, которые привели к гибели людей.

Сотрудники полиции установили, что летом прошлого года подозреваемый получил 150 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение передали представители ООО «Восход», в которой выявились нарушения норм безопасности труда. Деньги предназначались за умалчивание факта обнаружения нарушений в области охраны труда уже после трагического инцидента.

Напомним, несчастный случай произошёл во время работ по реконструкции водопроводных магистралей в Ленинском районе Иркутска. Нарушения привели к гибели двух человек.

Чиновник дал признательные показания. Теперь ему предъявлены обвинения по третьей части статьи 290 УК РФ. Максимальная санкция по данной статье составляет 8 лет лишения свободы. На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом.

Ранее в этом месяце был задержан директор ООО «Восход», который снова дал взятку должностному лицу. Впоследствии правоохранительные органы вышли на руководителя одного из департаментов администрации. Его обвиняют в получении незаконного вознаграждения за победу «Восхода» в тендере на ремонт городских сетей водоснабжения.


Дмитрий Кошевой

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