В результате взрыва дома в Москве погиб один человек

Пожар на улице Проходчиков удалось локализовать.
На северо-востоке столицы в пятиэтажке прогремел взрыв. По предварительным данным, это был газ. В результате взрыва дома погиб один человек. Об этом в Telegram сообщает канал «360».
Происшествие случилось днём на улице Проходчиков. После взрыва пожар охватил 4 квартиры. К настоящему моменту его удалось локализовать. Сообщается о госпитализации четверых пострадавших. Один человек погиб. Его имя неизвестно.
В Сети появились кадры, как взрыв дома в Москве едва не закончился трагедией для людей, сидящих на скамейке у подъезда. После хлопка на них посыпались осколки стёкол.
По последним данным, количество пострадавших дошло до семи человек.