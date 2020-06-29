В результате взрыва дома в Москве погиб один человек

Пожар на улице Проходчиков удалось локализовать.

Фото: YouTube, VK

На северо-востоке столицы в пятиэтажке прогремел взрыв. По предварительным данным, это был газ. В результате взрыва дома погиб один человек. Об этом в Telegram сообщает канал «360».

Происшествие случилось днём на улице Проходчиков. После взрыва пожар охватил 4 квартиры. К настоящему моменту его удалось локализовать. Сообщается о госпитализации четверых пострадавших. Один человек погиб. Его имя неизвестно.







В Сети появились кадры, как взрыв дома в Москве едва не закончился трагедией для людей, сидящих на скамейке у подъезда. После хлопка на них посыпались осколки стёкол.

По последним данным, количество пострадавших дошло до семи человек.

Антон Жилин