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Пожар на улице Проходчиков удалось локализовать.

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В результате взрыва дома в Москве погиб один человек

Вчера, 15:08

Пожар на улице Проходчиков удалось локализовать.

чп
Фото: YouTube, VK

На северо-востоке столицы в пятиэтажке прогремел взрыв. По предварительным данным, это был газ. В результате взрыва дома погиб один человек. Об этом в Telegram сообщает канал «360».

Происшествие случилось днём на улице Проходчиков. После взрыва пожар охватил 4 квартиры. К настоящему моменту его удалось локализовать. Сообщается о госпитализации четверых пострадавших. Один человек погиб. Его имя неизвестно.



В Сети появились кадры, как взрыв дома в Москве едва не закончился трагедией для людей, сидящих на скамейке у подъезда. После хлопка на них посыпались осколки стёкол.

По последним данным, количество пострадавших дошло до семи человек.


Антон Жилин

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