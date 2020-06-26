«Коммерсант»: Повредивший на Параде машину хотел отомстить ФСБ

Солдат не был допущен на основное шествие парада.

Момент нападения на машину попал на видео. Фото: Reuters, Baza

Солдат, ранее разбивший стекло машине Федеральной службы охраны, сделал это из личных мотивов. По данным издания «Коммерсант», повредивший на Параде машину военнослужащий хотел «отомстить ФСБ».

Ссылаясь на собственные источники в части, где проходит срочную службу военный, авторы утверждают, что рядового не допустили к основному шествию в парадном строю, но оставили в резерве. После проверки военной контрразведки военнослужащего 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады забраковали контрразведчики. Как отмечается, помимо ФСБ, состояние участников парада оценивали и психологи.

Начальство решило пожалеть подчинённого, оставив его в резерве — это могло давать ему право на получение ведомственной медали «Участника парада Победы». Сослуживцы рядового подтвердили, что солдат очень переживал отстранение от парадного шествия, подчёркивает «Коммерсант».

В своих показаниях Никита Еременко отметил, что «хотел отомстить сотрудникам ФСБ». Солдат не знал, что в синем Volkswagen находятся также сотрудники ФСО.

Напомним, в день Парада рядовой подбежал к автомобилю, и разбил ему стекло прикладом имеющейся винтовкой Мосина.

Дмитрий Кошевой