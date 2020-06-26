«Коммерсант»: Повредивший на Параде машину хотел отомстить ФСБ

Солдат не был допущен на основное шествие парада.
Солдат, ранее разбивший стекло машине Федеральной службы охраны, сделал это из личных мотивов. По данным издания «Коммерсант», повредивший на Параде машину военнослужащий хотел «отомстить ФСБ».
Ссылаясь на собственные источники в части, где проходит срочную службу военный, авторы утверждают, что рядового не допустили к основному шествию в парадном строю, но оставили в резерве. После проверки военной контрразведки военнослужащего 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады забраковали контрразведчики. Как отмечается, помимо ФСБ, состояние участников парада оценивали и психологи.
Начальство решило пожалеть подчинённого, оставив его в резерве — это могло давать ему право на получение ведомственной медали «Участника парада Победы». Сослуживцы рядового подтвердили, что солдат очень переживал отстранение от парадного шествия, подчёркивает «Коммерсант».
В своих показаниях Никита Еременко отметил, что «хотел отомстить сотрудникам ФСБ». Солдат не знал, что в синем Volkswagen находятся также сотрудники ФСО.
Напомним, в день Парада рядовой подбежал к автомобилю, и разбил ему стекло прикладом имеющейся винтовкой Мосина.