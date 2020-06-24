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На параде в Севастополе танк поехал в сторону людей, но вовремя остановился

Сегодня, 16:01

В штабе ЧФ объяснили, что Т-34 остановился на безопасном расстоянии от зрителей.

танк
Фото: Pixabay

В издании «Подъём» появилась информация, что на севастопольском параде танк Т-34 поехал в сторону зрителей, но вовремя остановился. Об этом журналистам сообщил очевидец события. Позже в штабе Черноморского флота прокомментировали эту ситуацию, объяснив, что никакой опасности для людей действия экипажа не представляли.

В «Подъёме» сообщается, что на параде в Севастополе двигалась колона танков. Головная машина не сумела вовремя повернуть и направилась в сторону людей. В нескольких метрах от заграждения танк остановился. По словам представителей штаба ЧФ, танкисты входили в поворот, поэтому максимально снизили обороты двигателя. Из-за этого Т-34 остановился. Это произошло на безопасном расстоянии от посетителей.

«После проезда колонны экипаж машины возобновил движение своим ходом», - рассказали в пресс-службе штаба флота.
танк
Фото: Подъём!

Очевидец событий описал ситуацию по-другому. По его словам, танк неожиданно проехал точку поворота и двинулся на зрителей. К нему подбежали представители военной полиции. Танк был остановлен, а двигатель заглушили. После ремонта он возобновил движение по маршруту.


Антон Жилин

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