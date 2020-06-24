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Сообщения о минировании штаба КПРФ, школ и ТЦ в Брянске оказались ложными

Сегодня, 09:36

Сапёры тщательно осмотрели здания и прилегающие территории.

происшествие
Фото: Kremlin, Wikipedia

23 июня в Брянске прокатилась волна телефонных звонков, сообщающих о минировании нескольких школ, штаба КПРФ, ТЦ «Калита» и «Аэропарк». Все сообщения оказались ложными. Оперативники детально осмотрели здания и территории.

Телефонные мошенники звонили в полицию и сообщали о минировании. Группа сапёров выезжала в 8, 9, 36 и 60 школы Брянска. Был проверен штаб коммунистической партии на Тарджиманова. Искали взрывчатые вещества и в Доме Быта на проспекте Ленина. Проверены торговые центры «Калита» и «Аэропарк». Нигде взрывчатка не обнаружена.

Действия мошенников подпадают под 207 статью УК РФ и наказываются крупным штрафом либо тюремным заключением до 3 лет.


Антон Жилин

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