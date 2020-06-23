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В Гатчине задержан отец прикованного к батарее мальчика

Сегодня, 15:31

Мужчина таким способом наказал сына за кражу денег.

происшествие
Фото: PxHere

В Ленинградской области правоохранителями был задержан отец, который приковал к батарее собственного сына. За истязание 10-летнего мальчика на жителя Гатчины завели уголовное дело. Статья предусматривает тюремное заключение от 3 до 7 лет.

Происшествие случилось в городе Гатчина, под Петербургом. 10-летний мальчик взял без разрешения родительские деньги. За это отец наказал его ремнём и импровизированным лишением свободы. Он посадил сына на цепь на несколько дней возле отопительной батареи. Прикованного мальчика отстёгивали только для похода в туалет и сна. Приятель потерпевшего узнал о таком обращении с другом, и пожаловался своим родителям. Те обратились в правоохранительные органы.

По словам замглавы сельской администрации Дмитрия Халтунена, семья, в которой произошёл инцидент, не числилась в списке неблагополучных. Никаких плохих поступков за ними не замечено. Чиновник рассказал, что семья часто посещала администрацию. Они планировали выкупить часть квартиры.

Мужчина, приковавший сына к батарее, задержан и находится в Следственном комитете. На него заведено дело по 117 статье УК РФ.


Антон Жилин

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