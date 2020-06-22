Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

От редактора

Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Происшествия | Скончался актер музыкального театра Виктор Чубаров

Скончался актер музыкального театра Виктор Чубаров

Сегодня, 17:01

Солист труппы петербургского Театра музкомедии умер на 77-м году жизни.

Фото: vladtime.ru, Кристина Матвеева.
Фото: Кристина Матвеева, Vladtime.

 

В Санкт-Петербурге скончался актер музыкального театра Виктор Чубаров. О том, что солиста труппы петербургского Театра музкомедии больше нет в живых, объявили в пресс-службе театра. Причина ухода из жизни Виктора до сих пор остается неизвестной.

Чубаров стал участником труппы петербургского Театра музкомедии еще в 70-е, когда окончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии по специальности «актёр музыкального театра». Мужчина с детства мечтал стать солистом, но, несмотря на это, это удалось ему лишь в начале 90-х.

За жизнь у Виктора было множество разных ролей, но он готов был сыграть еще больше. Самые известные из них — Арчибальд («Бал в Савойе» П. Абрахама), Кучер («Хелло, Долли!» Дж. Германа), Полицейский («О, милый друг!» В. Лебедева), Начальник ОХО и Министр, Гонтран («Синяя борода» и «Парижская жизнь» Ж. Оффенбаха).

В театре отмечают, что солиста не покидало чувство юмора, а для многих он был надежным плечом и настоящим другом. Его роли, несомненно, останутся в памяти у многочисленных поклонников, а коллеги вспоминают его как светлого, доброго человека.


Кристина Матвеева

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Александр Ширвиндт вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего
Александр Ширвиндт вспомнил о пьяных выходках Ефремова-старшего

Подобные эпизоды описаны в автобиографической книге актёра.

Добронравов сообщил, что съемки «Сватов» отодвинулись на 2021 год
Добронравов сообщил, что съемки «Сватов» отодвинулись на 2021 год

По словам Федора, сериал попросту не успели доснять.

Дмитрий Бикбаев пожаловался на «дурацкие» песни Константина Меладзе
Дмитрий Бикбаев пожаловался на «дурацкие» песни Константина Меладзе

Артист остался недоволен работой в шоу-бизнесе с известным продюсером.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости