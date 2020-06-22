Солист труппы петербургского Театра музкомедии умер на 77-м году жизни.

Фото: Кристина Матвеева, Vladtime.

В Санкт-Петербурге скончался актер музыкального театра Виктор Чубаров. О том, что солиста труппы петербургского Театра музкомедии больше нет в живых, объявили в пресс-службе театра. Причина ухода из жизни Виктора до сих пор остается неизвестной.

Чубаров стал участником труппы петербургского Театра музкомедии еще в 70-е, когда окончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии по специальности «актёр музыкального театра». Мужчина с детства мечтал стать солистом, но, несмотря на это, это удалось ему лишь в начале 90-х.

За жизнь у Виктора было множество разных ролей, но он готов был сыграть еще больше. Самые известные из них — Арчибальд («Бал в Савойе» П. Абрахама), Кучер («Хелло, Долли!» Дж. Германа), Полицейский («О, милый друг!» В. Лебедева), Начальник ОХО и Министр, Гонтран («Синяя борода» и «Парижская жизнь» Ж. Оффенбаха).

В театре отмечают, что солиста не покидало чувство юмора, а для многих он был надежным плечом и настоящим другом. Его роли, несомненно, останутся в памяти у многочисленных поклонников, а коллеги вспоминают его как светлого, доброго человека.

Кристина Матвеева