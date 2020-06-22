Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

От редактора

Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Происшествия | В массовом ДТП в Петербурге погиб человек

В массовом ДТП в Петербурге погиб человек

Сегодня, 09:50

Авария с участием маршрутки произошла в воскресенье утром на проспекте Стачек.

Вчера утром в Петербурге на проспекте Стачек примерно в 11:30 произошло лобовое столкновение маршрутного такси и автомобиля Audi.
По сведениям УГИБДД пожилой водитель Audi, возможно не справился с управлением и выехав на встречную полосу протаранил маршрутное такси. От сильного удара автобус отбросило на автомобиль Citroen. Водитель легковушки, пытаясь увернуться, врезался в авто Chevrolet.
В массовом ДТП погиб водитель Audi, за помощью к врачам обратились четыре пассажира маршрутки. Водитель автобуса, на данный момент, находится в больнице с тяжелыми травмами.
Пострадали и автомобили, некоторые из них восстановить вряд ли удастся.
Сотрудники УГИБДД продолжают собирать сведения об аварии, чтобы до мельчайших подробностей выяснить все обстоятельства произошедшего.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым
Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым

Церемония прощания прошла в траурном зале института имени Склифосовского.

Сбивший пешеходов в Воронеже полицейский находится под домашним арестом
Сбивший пешеходов в Воронеже полицейский находится под домашним арестом

Избранная мера будет актуальна до 8 августа.

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал Ефремова «пьяной сволочью»
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал Ефремова «пьяной сволочью»

В Telegram-канале он провёл голосование, где большинство «за» отправку артиста в тюрьму

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости