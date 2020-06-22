В массовом ДТП в Петербурге погиб человек

Авария с участием маршрутки произошла в воскресенье утром на проспекте Стачек.Вчера утром в Петербурге на проспекте Стачек примерно в 11:30 произошло лобовое столкновение маршрутного такси и автомобиля Audi.
По сведениям УГИБДД пожилой водитель Audi, возможно не справился с управлением и выехав на встречную полосу протаранил маршрутное такси. От сильного удара автобус отбросило на автомобиль Citroen. Водитель легковушки, пытаясь увернуться, врезался в авто Chevrolet.
В массовом ДТП погиб водитель Audi, за помощью к врачам обратились четыре пассажира маршрутки. Водитель автобуса, на данный момент, находится в больнице с тяжелыми травмами.
Пострадали и автомобили, некоторые из них восстановить вряд ли удастся.
Сотрудники УГИБДД продолжают собирать сведения об аварии, чтобы до мельчайших подробностей выяснить все обстоятельства произошедшего.