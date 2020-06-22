В массовом ДТП в Петербурге погиб человек

Авария с участием маршрутки произошла в воскресенье утром на проспекте Стачек.

Вчера

примерно

11:30

лобовое

маршрутного

автомобиля Audi.

По сведениям УГИБДД пожилой

Audi, возможно

выехав

протаранил маршрутное такси.

сильного

Citroen.

легковушки, пытаясь увернуться, врезался

авто Chevrolet.

В массовом ДТП погиб водитель Audi, за помощью к врачам обратились четыре пассажира маршрутки. Водитель автобуса, на данный момент, находится

больнице

Пострадали и автомобили, некоторые из них восстановить вряд ли удастся.

Сотрудники УГИБДД продолжают собирать сведения об аварии, чтобы до мельчайших подробностей выяснить все обстоятельства произошедшего.

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